A Bari, un bambino di 11 anni, affetto da una grave patologia dalla nascita, è deceduto dopo anni di ricovero presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Prima di lasciare questa vita, ha scelto di donare gli organi, offrendo un aiuto a chi ne aveva bisogno. I medici hanno commentato con rispetto, sottolineando il ruolo di accompagnatori e amici durante il suo percorso.

Una vita breve, passata per la maggior parte del tempo tra ricoveri e interventi nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII a causa di un'uropatia malformativa congenita, tanto da diventare la mascotte dei reparti di Nefrologia e Dialisi e Urologia. È la storia di Antonio, arrivato nel nosocomio barese quando aveva poco più di un mese e morto in quello stesso ospedale dopo 11 anni di ospedalizzazioni frequentissime. I suoi genitori hanno deciso di donare fegato e cornee alla struttura sanitaria per permettere ad altri pazienti di continuare a vivere. "Come "uno dei nostri bambini" aveva imparato a convivere con la malattia cronica e ad essere, nonostante tutto allegro, solare e tristemente ironico anche se, suo malgrado, eravamo noi i suoi amici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bari, affetto da una grave patologia dalla nascita muore a 11 anni: donati gli organi | I medici: "Siamo stati i suoi amici"

Leggi anche: Schianto scooter-Suv fuori dalla galleria Risorgimento, Leonardo muore una settimana dopo. L'atleta della Stamura aveva 24 anni. Donati gli organi

Bari, il sogno di Antonio continua a vivere: muore a 11 anni e dona gli organi

A Bari, un bambino di 11 anni affetto da una grave uropatia malformativa congenita è deceduto. I suoi genitori hanno deciso di donare organi, contribuendo alla solidarietà e alla possibilità di speranza per altri pazienti. La donazione è avvenuta presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, dove il bambino aveva trascorso gran parte della sua vita, lasciando un esempio di generosità e altruismo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Oggi Franco compie 100 anni ed è stato sommerso dall'affetto della sua famiglia, tra figli nipoti e pronipoti. Franco ha sempre gestito una piccola salumeria nel quartiere Libertà e oggi ho avuto io il privilegio di portargli una pergamena del Comune di Bari. Fra - facebook.com facebook