Antognoni ricorda Commisso | Entusiasmo e grandi sogni il Viola Park è il suo lascito

Giovanni Antognoni ricorda Rocco Commisso, sottolineando il suo entusiasmo e i grandi sogni, tra cui il progetto del Viola Park. L'ex presidente della Fiorentina viene descritto come persona appassionata, che ha lasciato un importante patrimonio, tra cui le tre finali raggiunte. La bandiera viola si fa portavoce di questa memoria, testimonianza dell’impegno e della visione di Commisso per il club.

La forza, riconosciuta, di Giancarlo Antognoni è anche quella di onorare e rispettare un uomo nonostante l’andirivieni in viola nel corso degli anni recenti. Antognoni è simbolo e bandiera di Firenze, della fiorentinità, e in un momento come questo — lui che in Fiorentina è nato e che dalla Fiorentina è entrato e uscito con più o meno rumore — resta la forza di un totem che non mette il silenziatore ai momenti anche belli vissuti con Rocco Commisso. "Lo accolsi io quando arrivò in Italia" accenna Giancarlo. La bandiera sta andando a vedere una gara ad Empoli, lui che oggi è capodelegazione dell’Under 21, quadri federali che lo abbracciano in toto per statura e carriera: prima, però, proprio per la sua anima viola (è stato in dirigenza dal 2017 fino al luglio 2021: fra calcio e un po’ di scrivania sono 40 anni in viola, mezza vita davvero) vuole esprimere vicinanza per la scomparsa del presidente, un abbraccio alla città e alla famiglia di Rocco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

