Antognoni ricorda Commisso | Entusiasmo e grandi sogni il Viola Park è il suo lascito
Giovanni Antognoni ricorda Rocco Commisso, sottolineando il suo entusiasmo e i grandi sogni, tra cui il progetto del Viola Park. L'ex presidente della Fiorentina viene descritto come persona appassionata, che ha lasciato un importante patrimonio, tra cui le tre finali raggiunte. La bandiera viola si fa portavoce di questa memoria, testimonianza dell’impegno e della visione di Commisso per il club.
La forza, riconosciuta, di Giancarlo Antognoni è anche quella di onorare e rispettare un uomo nonostante l’andirivieni in viola nel corso degli anni recenti. Antognoni è simbolo e bandiera di Firenze, della fiorentinità, e in un momento come questo — lui che in Fiorentina è nato e che dalla Fiorentina è entrato e uscito con più o meno rumore — resta la forza di un totem che non mette il silenziatore ai momenti anche belli vissuti con Rocco Commisso. "Lo accolsi io quando arrivò in Italia" accenna Giancarlo. La bandiera sta andando a vedere una gara ad Empoli, lui che oggi è capodelegazione dell’Under 21, quadri federali che lo abbracciano in toto per statura e carriera: prima, però, proprio per la sua anima viola (è stato in dirigenza dal 2017 fino al luglio 2021: fra calcio e un po’ di scrivania sono 40 anni in viola, mezza vita davvero) vuole esprimere vicinanza per la scomparsa del presidente, un abbraccio alla città e alla famiglia di Rocco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Il calabrese Commisso alla guida della "Viola" tra alti e bassi: la creazione del Viola Park e il "sogno" stadio rimasto nel cassetto
Leggi anche: Commisso: da Viola Park a sogno stadio, chi era il ‘visionario’ presidente della Fiorentina
Antognoni ricorda Commisso: "Entusiasmo e grandi sogni, il Viola Park è il suo lascito" - La bandiera viola racconta l'ex presidente: "Era pieno d’entusiasmo, le sue tre finali non vanno dimenticate" ... msn.com
Antognoni ricorda Commisso: "Era innamorato del calcio. Giocare a Bologna? Ci sta" - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attuale capo delegazione della Nazionale Under 21 Giancarlo Antognoni ha parlato. tuttomercatoweb.com
Antognoni: “Commisso mi chiese pareri, esempio su Pradè. Rifiutai un ruolo che mi proposero troppo marginale” - Giancarlo Antognoni ha così ricordato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Quando Rocco arrivò a Firenze ero sostanzialmente l’unico dirigente viola, e fra l’altro accadde in un momento nem ... msn.com
Fiorentina - Juventus 2-1, Cabrini e Antognoni a fine partita - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.