Commisso | da Viola Park a sogno stadio chi era il ‘visionario’ presidente della Fiorentina

Commisso, noto anche come “Rocco”, è diventato presidente della Fiorentina nel 2019, portando con sé una visione di crescita e sviluppo per il club. Originario degli Stati Uniti, ha sottolineato fin dall’inizio il suo impegno nel rafforzare la squadra e il legame con i tifosi. Da Viola Park al sogno di uno stadio tutto suo, la sua gestione si distingue per un approccio strategico e una passione autentica per la Fiorentina.

“ Chiamatemi Rocco “. Così si era presentato a tutti quando nel 2019 diventava ufficiale l’acquisto della squadra di calcio della Fiorentina. Con la sua empatia, la forza d’animo e quella visione italo-americana da esportare nel calcio che lo ha fatto amare da tutti, anche chi gli ha messo i bastoni tra le ruote azzoppando il suo progetto di regalare ai viola anche il nuovo stadio dopo aver lasciato il segno con il Viola Park. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Rocco Commisso, morto all’età di 76 anni a seguito di una malattia che lo aveva fatto uscire dai radar da un po’ di tempo mettendo in ansia per primi i tifosi, che lo hanno ricordato così: “Ora è tutto chiaro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

