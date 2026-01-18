Anthem è morto dopo la chiusura dei server? La versione offline è ancora possibile per un ex BioWare

Con la chiusura dei server ufficiali, Anthem non è più accessibile come servizio online, segnando la fine della sua esperienza multiplayer. Tuttavia, per gli ex giocatori di BioWare, rimane possibile conservare una versione offline del gioco, che permette di giocare in modalità singola. Questa decisione evidenzia come, anche dopo la chiusura ufficiale, alcune possibilità di fruizione del titolo possano ancora rimanere.

Con la chiusura ufficiale dei server, Anthem è stato dichiarato “morto” come live service, visto che l’accesso al gioco non è più possibile e l’esperienza online che ne costituiva il cuore è venuta meno. Tuttavia, nuove dichiarazioni di un ex responsabile BioWare riaprono il dibattito sul destino del titolo. Secondo Mark Darrah, Anthem non sarebbe tecnicamente irrecuperabile, ma al contrario, esisterebbero ancora le basi per una versione giocabile offline. Darrah, ex executive producer e project lead del progetto, ha spiegato (grazie a PCGamer ) che Anthem era stato inizialmente sviluppato con una struttura client-server pensata anche per funzionare in locale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

New World: Aeternum verso la chiusura: gioco rimosso dagli store e server offline a gennaio 2027

Amazon Game Studios ha comunicato che New World: Aeternum sarà rimosso dagli store e i server verranno chiusi il 31 gennaio 2027. Questa decisione segna la fine del supporto per il gioco, che non sarà più disponibile al pubblico a partire da quella data. Gli utenti interessati sono invitati a completare eventuali operazioni prima della chiusura ufficiale.

New World: Aeternum chiude davvero: server offline e data finale ufficiale

È stata confermata la chiusura di New World: Aeternum. Dopo settimane di attese e segnali, si comunica ufficialmente che i server verranno disattivati, con una data finale stabilita. L’assenza di nuovi contenuti oltre l’ultimo aggiornamento stagionale di Portoscuro ha segnato la conclusione di questa fase del gioco, offrendo ai giocatori una fine definitiva all’esperienza.

