New World | Aeternum chiude davvero | server offline e data finale ufficiale

È stata confermata la chiusura di New World: Aeternum. Dopo settimane di attese e segnali, si comunica ufficialmente che i server verranno disattivati, con una data finale stabilita. L’assenza di nuovi contenuti oltre l’ultimo aggiornamento stagionale di Portoscuro ha segnato la conclusione di questa fase del gioco, offrendo ai giocatori una fine definitiva all’esperienza.

Dopo settimane di segnali e dopo l’anticipazione che non sarebbero arrivati nuovi contenuti oltre l’aggiornamento stagionale di Portoscuro, è arrivata la conferma definitiva sul futuro di New World: Aeternum. Il titolo verrà spento in modo permanente il 31 gennaio 2027, giorno in cui i server saranno disattivati su tutte le piattaforme. Da quel momento non sarà più possibile entrare nel mondo di Aeternum in nessuna forma, perché l’esperienza online verrà interrotta completamente. New-World-Aeternum – Gamerbrain.net Oltre alla data di chiusura, è stata comunicata anche un’altra decisione importante: a partire dal 15 gennaio 2026 New World: Aeternum verrà rimosso dagli store digitali e non sarà più acquistabile. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

