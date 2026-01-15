New World | Aeternum verso la chiusura | gioco rimosso dagli store e server offline a gennaio 2027

Amazon Game Studios ha comunicato che New World: Aeternum sarà rimosso dagli store e i server verranno chiusi il 31 gennaio 2027. Questa decisione segna la fine del supporto per il gioco, che non sarà più disponibile al pubblico a partire da quella data. Gli utenti interessati sono invitati a completare eventuali operazioni prima della chiusura ufficiale.

Amazon Game Studios ha annunciato che New World: Aeternum verrà portato offline su tutte le piattaforme il 31 gennaio 2027. Contestualmente, il titolo è stato rimosso dagli store digitali e non è più acquistabile a partire dal 15 gennaio 2026. Chi ha già acquistato New World: Aeternum potrà continuare a giocare fino alla data di chiusura dei server; dopo il 31 gennaio 2027 il gioco non sarà più accessibile su nessuna piattaforma. Cosa cambia da qui alla chiusura. Nel messaggio ufficiale, il team ribadisce che non arriveranno nuovi contenuti oltre l'ultimo aggiornamento stagionale citato nel post ("Portoscuro" nella versione italiana del comunicato), e che da qui in avanti l'obiettivo sarà mantenere il servizio stabile fino alla fine.

