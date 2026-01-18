Anguillaradi Federica il corpo trovato

A Anguillara, nel pomeriggio, i carabinieri hanno estratto dal terreno il corpo rinvenuto questa mattina in un canneto alle spalle dell'azienda di Claudio Agostino Carlomagno. La scoperta ha suscitato grande attenzione, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

17.54 E' stato estratto dal terreno il corpo trovato stamattina dai carabinieri in un canneto alle spalle dell'azienda di Claudio Agostino Carlomagno.Dagli indumenti e altri oggetti si tratterebbe di Federica Torzullo,la 41enne scomparsa l'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, provincia di Roma.Il riconoscimento formale verrà fatto all'obitorio del Verano. Intanto il marito della donna,indagato per omicidio,a lungo interrogato dai CC è stato trasferito in carcere. Il legale: era intenzionato a presentarsi in caserma ma è stato fermato prima". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Anguillara, "trovato un corpo nell'azienda del marito di Federica Torzullo"

A Anguillara, i carabinieri hanno trovato un cadavere sepolto nella sede aziendale di via Comunale di San Francesco, appartenente a Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo. La scoperta si è verificata durante un intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle circostanze del ritrovamento e sulle eventuali responsabilità. La procura ha avviato le verifiche del caso, mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda.

Federica Torzullo, il corpo trovato nell’azienda del marito: svolta nel giallo di Anguillara, l’uomo in caserma

Federica Torzullo, il corpo trovato nell’azienda del marito, rappresenta una svolta nel caso di Anguillara. L’uomo, già indagato per omicidio, si trova ora in caserma. A dieci giorni dalla scomparsa, le indagini si concentrano sulla possibile responsabilità del marito. Questa scoperta apre nuove piste e potrebbe portare a una risoluzione del caso, che ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Anguillara, è di Federica Torzullo il corpo trovato sotterrato nell'azienda del marito.

