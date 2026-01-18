Nella provincia di Roma, durante le ricerche per Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo di un uomo non ancora identificato, parzialmente sepolto ad Anguillara. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze del ritrovamento e stabilire eventuali collegamenti con la scomparsa della donna. La vicenda resta sotto approfondimento delle autorità competenti.

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo dall'8 gennaio scorso. Domenica mattina i carabinieri hanno scoperto un cadavere sepolto nella sede operativa della ditta del marito Claudio Carlomagno in via Comunale San Francesco, non lontano dalla villetta della coppia in via Costantino, alle porte di Anguillara: potrebbe trattarsi della moglie. Durante gli scavi alla ricerca del corpo, è stata vista «una mano che spunta da un cumulo di detriti». Il marito di Federica è stato condotto negli uffici della stazione dei carabinieri di Anguillara subito dopo l’individuazione del corpo nel complesso della sua ditta che dovrebbe appartenere alla moglie. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Anguillara, trovato un corpo nella dittadel marito di Federica Torzullo, scomparsa l'8 gennaio: è parzialmente sepolto

Scomparsa Federica Torzullo, trovato un cadavere sepolto nell'azienda del marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia

Scomparsa Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l’8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, si è conclusa con il ritrovamento di un cadavere sepolto nell’azienda del marito, Claudio Carlomagno. Durante le indagini, i Carabinieri avevano rilevato tracce di sangue in diverse zone, tra cui l’abitazione, l’auto e un cantiere. La scoperta rappresenta un passo importante nel caso, ancora sotto approfondimento.

Trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara l'8 gennaio

Nell’ambito delle ricerche per Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara l’8 gennaio, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di una persona, ancora da identificare, all’interno di una ditta appartenente al marito della donna. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze del decesso e verificare eventuali collegamenti con la scomparsa di Federica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Una mano emerge dal terreno e quella mano potrebbe essere di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio. I carabinieri stamattina hanno trovato un corpo sepolto nella sede operativa di via comunale di San Francesco dove - facebook.com facebook

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, trovato un cadavere nell’azienda del marito. #lapresse #cronaca #anguillara #FedericaTorzullo Leggi qui la notizia : lapresse.it/cronaca/2026/0… x.com