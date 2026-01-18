Trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo la donna scomparsa ad Anguillara l' 8 gennaio

Nell’ambito delle ricerche per Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara l’8 gennaio, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di una persona, ancora da identificare, all’interno di una ditta appartenente al marito della donna. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze del decesso e verificare eventuali collegamenti con la scomparsa di Federica.

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo dall'8 gennaio scorso. Domenica mattina i carabinieri hanno scoperto un cadavere nella sede operativa della ditta del marito Claudio Carlomagno in via Comunale San Francesco, non lontano dalla villetta della coppia in via Costantino, alle porte di Anguillara: potrebbe trattarsi della moglie. L'individuazione di una parte del cadavere è avvenuta durante una nuova sessione di scavi in uno dei posti frequentati dal marito della donna, compresa la ditta, anche la mattina del 9 gennaio quando è stata poi denunciata la scomparsa della 41enne funzionaria delle Poste in servizio presso il Centro meccanografico di Fiumicino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Anguillara, trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo

