Anguillara Sabazia svolta nelle ricerche | rinvenuto un cavadere nella ditta del marito di Federica Torzullomo

Anguillara Sabazia, 18 gennaio 2026 – Un cadavere è stato trovato nella sede dell’azienda del marito di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa lo scorso 8 gennaio. Il rinvenimento è avvenuto nella mattinata di oggi durante un’attività di controllo e perquisizione nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura. Il corpo è stato individuato all’interno dei locali aziendali, già oggetto nei giorni scorsi di sequestri e accertamenti tecnici. Al momento non è arrivata una conferma ufficiale sull’identità della persona deceduta, ma gli investigatori stanno lavorando per stabilire se si tratti della donna di cui si erano perse le tracce oltre dieci giorni fa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Anguillara, trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo

+++ Federica Torzullo: Un corpo trovato dai Carabinieri nell'azienda del marito della mamma scomparsa da Anguillara Sabazia. Nella sede operativa di via Comunale San Francesco. L’uomo era già indagato per omicidio. +++ [VIDEO] https://bit.ly/3YC2AjD - facebook.com facebook

Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio e per il quale è indagato per omicidio il marito. #Quartogrado x.com