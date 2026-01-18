Anguillara le tappe dell' indagine | dalla denuncia di scomparsa di Federica Torzullo al ritrovamento del corpo

Ad Anguillara Sabazia, l’indagine sulla scomparsa di Federica Torzullo si sviluppa tra la denuncia di Claudio Carlomagno e il ritrovamento del suo corpo. Dal pomeriggio di venerdì 9 gennaio, le forze dell’ordine hanno avviato un percorso investigativo volto a fare luce su un caso che ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale. Di seguito, vengono ripercorse le tappe fondamentali di questa vicenda.

E' il pomeriggio di venerdì 9 gennaio quando Claudio Carlomagno varca la soglia della caserma dei carabinieri di Anguillara Sabazia, vicino a Roma, per denunciare la scomparsa della moglie Federica Torzullo, 41 anni. Nessun accenno, con i militari, al fatto che si stessero separando. Aggiunge soltanto che Federica, l'indomani, sarebbe dovuta partire e per questo aveva preparato una valigia. Carlomagno, entrato in caserma da marito preoccupato, si ritrova presto indagato per omicidio: la sua versione, scrive la procura di Civitavecchia dopo giorni di indagini e ricerche, risulta "illogica e contraddittoria". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Anguillara, la scomparsa di Federica Torzullo e l’indagine per omicidio

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia. La procura di Civitavecchia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della sua scomparsa, considerata di possibile natura criminale. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità proseguono le verifiche per fare luce sulla situazione.

Federica Torzullo, trovato un corpo nell’azienda del marito della 41enne scomparsa ad Anguillara

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara lo scorso 8 gennaio, è stata trovata morta nel deposito dell’azienda del marito, specializzata in movimentazione terra. Il corpo è stato rinvenuto nella sede operativa situata nella via della ditta. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze della morte e le cause della scomparsa.

