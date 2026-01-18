Anguillara è di Federica Torzullo il corpo trovato sotterrato vicino alla ditta del marito Ancora in corso l' interrogatorio dell' uomo

A Anguillara, il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto sotterrato vicino alla ditta del marito. L’identificazione è stata confermata grazie agli indumenti e agli oggetti trovati sul cadavere. Federica, 41 anni, era scomparsa l’8 gennaio scorso. Attualmente, prosegue l’interrogatorio dell’uomo coinvolto nel caso. La vicenda è al momento sotto approfondimento delle autorità competenti.

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo dall'8 gennaio scorso. Domenica mattina i carabinieri hanno scoperto un cadavere sepolto nella sede operativa della ditta del marito Claudio Carlomagno in via Comunale San Francesco, non lontano dalla villetta della coppia in via Costantino, alle porte di Anguillara: si trattava della moglie. Durante gli scavi alla ricerca del corpo è stata vista «una mano che spunta da un cumulo di detriti». Il corpo recuperato dai carabinieri è di una donna con una corporatura compatibile con quella di Federica Torzullo. Sarà trasferito in un istituto di medicina legale della Capitale per l’autopsia ma prima ancoraper il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Nella ditta del marito di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio da Anguillara, è stato rinvenuto un cadavere non ancora identificato. L’uomo è attualmente in caserma per gli accertamenti. Le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento e il collegamento con la scomparsa della donna. La vicenda è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, che cercano di fare chiarezza.

Nella ditta del marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara l’8 gennaio, è stato rinvenuto un cadavere non ancora identificato. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento e stabilire l’identità della vittima, nel contesto delle ricerche sulla scomparsa della donna. Le attività proseguono per fare luce su quanto accaduto e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

