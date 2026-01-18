Trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo scomparsa l' 8 gennaio da Anguillara L' uomo è in caserma

Nella ditta del marito di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio da Anguillara, è stato rinvenuto un cadavere non ancora identificato. L’uomo è attualmente in caserma per gli accertamenti. Le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento e il collegamento con la scomparsa della donna. La vicenda è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, che cercano di fare chiarezza.

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo dall'8 gennaio scorso. Domenica mattina i carabinieri hanno scoperto un cadavere sepolto nella sede operativa della ditta del marito Claudio Carlomagno in via Comunale San Francesco, non lontano dalla villetta della coppia in via Costantino, alle porte di Anguillara: potrebbe trattarsi della moglie. Durante gli scavi alla ricerca del corpo, è stata vista «una mano che spunta da un cumulo di detriti». Il marito di Federica è stato condotto negli uffici della stazione dei carabinieri di Anguillara subito dopo l'individuazione del corpo nel complesso della sua ditta che dovrebbe appartenere alla moglie.

Nelle prime ore odierne, i carabinieri hanno rinvenuto un cadavere all’interno di un’azienda collegata al marito di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara. L’uomo, attualmente in caserma, è sotto interrogatorio. La vittima, ancora da identificare, potrebbe essere collegata al caso di scomparsa della donna, e le indagini proseguono per chiarire le circostanze e trovare eventuali collegamenti. Trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara l'8 gennaio

Nell'ambito delle ricerche per Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara l'8 gennaio, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di una persona, ancora da identificare, all'interno di una ditta appartenente al marito della donna. L'indagine prosegue per chiarire le circostanze del decesso e verificare eventuali collegamenti con la scomparsa di Federica.

