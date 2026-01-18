anguillara claudio carlomagno indagato per omicidio la freddezza dopo la scomparsa di federica torzullo

Claudio Carlomagno è attualmente sotto indagine per l’omicidio di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio. Le indagini hanno preso una direzione diversa, focalizzandosi sulla possibile responsabilità dell’uomo. La vicenda si svolge in un contesto di grande attenzione pubblica, mentre le forze dell’ordine proseguono le attività investigative per chiarire quanto accaduto alla donna e ricostruire gli eventi.

L’inchiesta sulla scomparsa di Federica Torzullo, la quarantunenne svanita nel nulla da Anguillara Sabazia la sera dell’8 gennaio, ha subito una virata netta. Il perimetro delle indagini si è stretto attorno alla figura del marito, Claudio Carlomagno, oggi ufficialmente iscritto nel registro degli indagati con la terribile accusa di omicidio. Mentre le squadre di soccorso setacciano invano discariche e zone campestri alla ricerca di una traccia, il ritratto dell’uomo che emerge dalle testimonianze dei parenti della vittima delinea un profilo psicologico e comportamentale che solleva più di un interrogativo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

(Adnkronos) – Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia, scomparsa lo scorso 8 gennaio. Questa mattina verso le 10, i carabinieri hanno effettuato un nuovo sopralluogo alla ditta di Claudio Carlomagno, dove ieri pomeriggi - facebook.com facebook