Tutte le teorie del complotto su Mamdani il candidato sindaco di New York per il Partito Democratico

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle settimane decisive della campagna elettorale Zohran Mamdani, candidato democratico, sta affrontando attacchi infondati sulla sua fede mentre le tensioni sociali e religiose della città riflettono un dibattito più ampio su inclusione e diversità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

tutte teorie complotto mamdaniTutte le teorie del complotto su Mamdani, il candidato sindaco di New York per il Partito Democratico - Nelle settimane decisive della campagna elettorale Zohran Mamdani, candidato democratico, sta affrontando attacchi infondati sulla sua fede mentre le tensioni ... Secondo fanpage.it

tutte teorie complotto mamdaniNo, non è vero che il candidato sindaco Zohran Mamdani vuole negare la polizia alle vittime di violenza domestica - Ci segnalano i nostri contatti un post X secondo cui il candidato sindaco Zohran Mamdani vuole negare la polizia alle vittime di violenza domestica. Lo riporta bufale.net

tutte teorie complotto mamdaniCom'è andato l'ultimo comizio di Mamdani prima del voto per il sindaco di New York e perché «questa non è un’elezione normale» - Martedì 4 novembre, se hanno ragione i sondaggi, diventerà il primo sindaco musulmano di New York. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tutte Teorie Complotto Mamdani