Tutte le teorie del complotto su Mamdani il candidato sindaco di New York per il Partito Democratico

Nelle settimane decisive della campagna elettorale Zohran Mamdani, candidato democratico, sta affrontando attacchi infondati sulla sua fede mentre le tensioni sociali e religiose della città riflettono un dibattito più ampio su inclusione e diversità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

C’è un filo rosso che unisce tutte le agenzie che crescono davvero: la capacità di costruire processi solidi sulle locazioni. Durante VIVERE DI LOCAZIONI non troverai teorie, ma persone che ogni giorno lavorano nel settore e mettono a disposizione metodo, e - facebook.com Vai su Facebook

Tutte le teorie del complotto su Mamdani, il candidato sindaco di New York per il Partito Democratico - Nelle settimane decisive della campagna elettorale Zohran Mamdani, candidato democratico, sta affrontando attacchi infondati sulla sua fede mentre le tensioni ... Secondo fanpage.it

No, non è vero che il candidato sindaco Zohran Mamdani vuole negare la polizia alle vittime di violenza domestica - Ci segnalano i nostri contatti un post X secondo cui il candidato sindaco Zohran Mamdani vuole negare la polizia alle vittime di violenza domestica. Lo riporta bufale.net

Com'è andato l'ultimo comizio di Mamdani prima del voto per il sindaco di New York e perché «questa non è un’elezione normale» - Martedì 4 novembre, se hanno ragione i sondaggi, diventerà il primo sindaco musulmano di New York. msn.com scrive