Elezioni Regionali Depositate le liste ecco i candidati in provincia di Salerno

Si sono concluse nelle scorse ore presso gli uffici del Tribunale di Napoli le operazioni di deposito delle liste per le elezioni regionali che si terranno in Campania il 23 e 24 novembre. Un momento cruciale per la democrazia regionale L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Elezioni Regionali. Depositate le liste, ecco i candidati in provincia di Salerno

