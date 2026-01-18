Amministrative a Casarano l’appello nel centrosinistra | Restituire protagonismo alla città

Da lecceprima.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prossime amministrative a Casarano rappresentano un’occasione per rafforzare il ruolo della città nel contesto del Salento e del Mezzogiorno. Il centrosinistra si impegna a portare avanti un percorso volto a valorizzare le risorse locali e a promuovere uno sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di restituire a Casarano il protagonismo che merita sul territorio.

CASARANO – Un solo obiettivo: restituire a Casarano un ruolo da protagonista nel Salento e nel Mezzogiorno. È questa, a detta di Fedele Coluccia, candidato alle ultime Regionali nella lista Decato, la missione a cui è chiamato il centrosinistra cittadino per le prossime amministrative e, in un. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Amministrative 2026, Di Rosa: "Un appello alle forze libere della città, uniamoci per costruire una città normale"
In vista delle amministrative del 2026, Di Rosa invita le forze libere di Agrigento a unirsi per costruire una città normale. La città si trova di fronte a un bivio storico, con il rischio di ripetere il passato di gestione fallimentare e degrado, alimentando un dibattito sulla necessità di un cambiamento reale e duraturo.

Leggi anche: Largo Maradona riapre nel giorno di Diego: "Un gesto di dialogo per restituire il luogo alla città"

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.