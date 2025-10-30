Largo Maradona riapre nel giorno di Diego | Un gesto di dialogo per restituire il luogo alla città

Dopo settimane di chiusura e tensioni, arriva l’accordo con i commercianti: l’area sarà affidata al Comune di Napoli per garantire regole chiare e valorizzare i Quartieri Spagnoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Largo Maradona riapre nel giorno di Diego: "Un gesto di dialogo per restituire il luogo alla città"

Altre letture consigliate

Visita del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a Largo Maradona: "Un gesto di dialogo per trovare una soluzione amministrativa e regolarizzare un luogo divenuto famoso nel mondo" ? - facebook.com Vai su Facebook

Largo Maradona riapre per il compleanno di Diego. Sopralluogo di Manfredi - X Vai su X

Largo Maradona riapre nel giorno di Diego: "Un gesto di dialogo per restituire il luogo alla città" - Dopo settimane di chiusura e tensioni, arriva l’accordo con i commercianti: l’area sarà affidata al Comune di Napoli per garantire regole chiare e valorizzare i Quartieri Spagnoli ... Si legge su msn.com

Largo Maradona riapre ai turisti, trovato l'accordo col Comune - Nel pomeriggio di ieri, 29 ottobre, alla vigilia del compleanno di Maradona, è arrivata la tanto attesa svolta. Segnala internapoli.it

Riapre Largo Maradona: sopralluogo Comune – Camera di Commercio - Il sindaco Manfredi, il presidente Fiola e l’assessora Armato, hanno incontrato i gestori del Largo Maradona. Da napolivillage.com