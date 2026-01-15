Amici 25 anticipazioni quindicesima puntata | Brunori Sas tra i giudici ospite Mida

Ecco le anticipazioni sulla quindicesima puntata di Amici 25, registrata oggi pomeriggio e prevista su Canale 5 domenica 18 gennaio 2026 alle 14. Tra i giudici, Brunori Sas, e tra gli ospiti, Mida. La puntata si concentrerà sulle fasi finali del talent, offrendo momenti di musica e valutazioni per gli allievi in gara.

Amici 25 arriva alla quindicesima puntata, registrata oggi pomeriggio e in onda su Canale 5 domenica 18 gennaio 2026 alle 14. Ecco le anticipazioni. Amici 25: gli ospiti del 18 gennaio 2026. Maria De Filippi ha accolto in studio, tra gli altri, in qualità di giudici delle gare di canto e ballo – come anticipa Amici News – rispettivamente Brunori Sas e Rossella Brescia. Ospite musicale, invece, l’ex allievo Mida. Amici 25: nessun eliminato. Al centro della puntata le sfide degli allievi finiti a rischio nella scorsa puntata: nessun eliminato, eccetto Paola, che Veronica Peparini ha già escluso dalla scuola. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Amici 25, anticipazioni quindicesima puntata: Brunori Sas tra i giudici, ospite Mida Leggi anche: Amici 25, anticipazioni sesta puntata: Dardust e Incontrada tra i giudici Leggi anche: Amici 25, anticipazioni ottava puntata: Cattelan e Giofrè tra i giudici Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Amici 25, Flavia disperata per la maglia sospesa: Io non me ne vado. Merito di stare qua dentro (VIDEO); Amici 25: duro scontro tra Opi e Plasma: Sei falso, non ti credo più (VIDEO); Amici 25, Rudy Zerbi si schiera dalla parte di Opi e Flavia e attacca Anna Pettinelli (VIDEO); Amici 25, Paola torna sui social dopo l'eliminazione: Un'esperienza che mi ha portata a guardare in faccia la realtà. Amici 25, anticipazioni quindicesima puntata: Brunori Sas tra i giudici, ospite Mida - Amici 25: le anticipazioni della quindicesima puntata, in onda su Canale 5 domenica 18 gennaio 2026. davidemaggio.it

Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 18 gennaio 2026: nuovi eliminati? Le sfide e cosa accadrà - Oggi 15 gennaio 2026 va in scena una nuova registrazione di Amici 25: chi è in sfida, nuove gare e possibili eliminati in studio ... ilsussidiario.net

Amici 25, anticipazioni: doppio addio e scelta choc di Plasma. Tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli finisce male - Oggi, domenica 11 gennaio 2026, torna Amici 25 con un nuovo appuntamento su Canale 5: tutti gli ospiti, l'esito delle sfide e spoiler sulle eliminazioni. libero.it

Amici 25 anticipazioni puntata 11 gennaio news, spoiler e ospiti

Amici News & Anticipazioni facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.