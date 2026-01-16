Amici 25 anticipazioni puntata del 18 gennaio 2026 | Brunori Sas giudice Mida ospite

Da tivvusia.com 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le anticipazioni di Amici 25 per la puntata del 18 gennaio 2026. Nella registrazione di oggi, Brunori Sas ha ricoperto il ruolo di giudice, mentre Mida è stato ospite. La quindicesima puntata andrà in onda su Canale 5 domenica alle 14, offrendo ai telespettatori nuove sfide e emozioni nel percorso del talent di Maria De Filippi.

Amici 25 si avvicina a una nuova tappa del suo percorso. La quindicesima puntata del talent di Maria De Filippi è stata registrata nel pomeriggio di oggi e andrà in onda su Canale 5 domenica 18 gennaio 2026, a partire dalle 14. Anche questo appuntamento si preannuncia ricco di momenti significativi, tra gare decisive e ospiti molto attesi, in una fase del programma in cui le posizioni degli allievi iniziano a farsi sempre più delicate. Amici 25, ospiti e giudici della puntata del 18 gennaio. Nel corso della registrazione, Maria De Filippi ha accolto in studio Brunori Sas e Rossella Brescia. Il cantautore ha ricoperto il ruolo di giudice per la gara di canto, mentre alla Brescia è spettato il compito di valutare le esibizioni di ballo, come anticipato da Amici News. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

amici 25 anticipazioni puntata del 18 gennaio 2026 brunori sas giudice mida ospite

© Tivvusia.com - Amici 25, anticipazioni puntata del 18 gennaio 2026: Brunori Sas giudice, Mida ospite

Leggi anche: Amici 25, anticipazioni quindicesima puntata: Brunori Sas tra i giudici, ospite Mida

Leggi anche: Amici 25, anticipazioni puntata del 18 gennaio: le sfide di Valentina e Pierpaolo e gli ospiti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Amici 25: rivincita di Flavia e Opi su Anna Pettinelli che sbotta con Rudy Zerbi: “Tu sei pazzo”; Amici 25, le anticipazioni dell'11 gennaio: due concorrenti eliminate, ecco di chi si tratta; Amici 25, anticipazioni puntata dell'11 gennaio 2026: due allieve eliminate, un nuovo ingresso e gli ospiti; Amici 25 anticipazioni puntata del 18 gennaio, verdetti verso il Serale: chi è a rischio eliminazione.

amici 25 anticipazioni puntataAmici 25, anticipazioni puntata del 18 gennaio: le sfide di Valentina e Pierpaolo e gli ospiti - Le anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda domenica 18 gennaio, dalle 14 su Canale 5. fanpage.it

amici 25 anticipazioni puntataAmici 25, anticipazioni quindicesima puntata: Brunori Sas tra i giudici, ospite Mida - Amici 25: le anticipazioni della quindicesima puntata, in onda su Canale 5 domenica 18 gennaio 2026. davidemaggio.it

amici 25 anticipazioni puntataAmici 25, anticipazioni 15ª puntata: nessuna uscita, Maria Rosaria in stallo, Mida ospite - Nella registrazione del 15 gennaio non ci sono state eliminazioni, e la situazione di Maria Rosaria non si è sbloccata ... it.blastingnews.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.