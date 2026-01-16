Amici 25 anticipazioni puntata del 18 gennaio 2026 | Brunori Sas giudice Mida ospite

Ecco le anticipazioni di Amici 25 per la puntata del 18 gennaio 2026. Nella registrazione di oggi, Brunori Sas ha ricoperto il ruolo di giudice, mentre Mida è stato ospite. La quindicesima puntata andrà in onda su Canale 5 domenica alle 14, offrendo ai telespettatori nuove sfide e emozioni nel percorso del talent di Maria De Filippi.

Amici 25 si avvicina a una nuova tappa del suo percorso. La quindicesima puntata del talent di Maria De Filippi è stata registrata nel pomeriggio di oggi e andrà in onda su Canale 5 domenica 18 gennaio 2026, a partire dalle 14. Anche questo appuntamento si preannuncia ricco di momenti significativi, tra gare decisive e ospiti molto attesi, in una fase del programma in cui le posizioni degli allievi iniziano a farsi sempre più delicate. Amici 25, ospiti e giudici della puntata del 18 gennaio. Nel corso della registrazione, Maria De Filippi ha accolto in studio Brunori Sas e Rossella Brescia. Il cantautore ha ricoperto il ruolo di giudice per la gara di canto, mentre alla Brescia è spettato il compito di valutare le esibizioni di ballo, come anticipato da Amici News. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Amici 25, anticipazioni puntata del 18 gennaio 2026: Brunori Sas giudice, Mida ospite Leggi anche: Amici 25, anticipazioni quindicesima puntata: Brunori Sas tra i giudici, ospite Mida Leggi anche: Amici 25, anticipazioni puntata del 18 gennaio: le sfide di Valentina e Pierpaolo e gli ospiti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Amici 25: rivincita di Flavia e Opi su Anna Pettinelli che sbotta con Rudy Zerbi: “Tu sei pazzo”; Amici 25, le anticipazioni dell'11 gennaio: due concorrenti eliminate, ecco di chi si tratta; Amici 25, anticipazioni puntata dell'11 gennaio 2026: due allieve eliminate, un nuovo ingresso e gli ospiti; Amici 25 anticipazioni puntata del 18 gennaio, verdetti verso il Serale: chi è a rischio eliminazione. Amici 25, anticipazioni puntata del 18 gennaio: le sfide di Valentina e Pierpaolo e gli ospiti - Le anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda domenica 18 gennaio, dalle 14 su Canale 5. fanpage.it

Amici 25, anticipazioni quindicesima puntata: Brunori Sas tra i giudici, ospite Mida - Amici 25: le anticipazioni della quindicesima puntata, in onda su Canale 5 domenica 18 gennaio 2026. davidemaggio.it

Amici 25, anticipazioni 15ª puntata: nessuna uscita, Maria Rosaria in stallo, Mida ospite - Nella registrazione del 15 gennaio non ci sono state eliminazioni, e la situazione di Maria Rosaria non si è sbloccata ... it.blastingnews.com

#amici: la registrazione della della puntata di oggi. ATTENZIONE SPOLIER!!! Questo pomeriggio è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda la prossima domenica, 18 gennaio. Queste le anticipazioni diffuse da #SuperGuidaTv: - - - facebook

Per fare una cooperativa con una centrale radio e un’applicazione efficiente, ci vogliono almeno 300 tassisti. Non viene nessuno con me, mi odiano tutti profondamente, persino i miei cari amici che avevo prima non mi rivolgono più la parola perché quando h x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.