AMICI 14° PUNTATA | NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLO NELLA SCUOLA DI CANALE 5

Domenica 11 gennaio alle ore 14.00 su Canale 5, torna “Amici”, il talent show condotto da Maria De Filippi. Nella quattordicesima edizione, i concorrenti affrontano nuove sfide di canto e ballo, mettendo alla prova le loro capacità artistiche e il percorso di crescita. Un appuntamento che approfondisce le storie e le performance dei giovani talenti, offrendo uno sguardo autentico sul mondo dello spettacolo.

Domenica 11 gennaio alle ore 14.00 su Canale5 l’appuntamento è con il talent show di Maria De Filippi “Amici”. Sono 19 gli allievi della scuola del talento: Angie, Caterina, Elena, Flavia, Lorenzo, Michele, Plasma, Riccardo, Valentina, Gard e Opi 11 per la categoria canto; Alessio, Alex, Anna, Emiliano, Giorgia, Maria Rosaria, Paola e Pierpaolo 8 nella categoria ballo. In questa puntata sono i Prof a stilare le classifiche sia per il canto sia per il ballo: Cuccarini, Pettinelli e Zerbi e ancora. Celentano, Peparini ed Emanuel Lo. Due i super ospiti sul palco Mara Sattei prossima protagonista del Festival di Sanremo che si esibisce con il brano “Sopra di me” (uscito il 21 novembre per Epic RecordsSony Music Italy) e il neo-vincitore di Sanremo Giovani Nicolò Filippucci che canta “Laguna” (singolo uscito il 10 novembre per Warner Music Italy) Una la sfida prevista in puntata: quella di Anna, ballerina, giudicata da Andrea Alemanno, rappresentante di World of Dance Italy. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - AMICI 14° PUNTATA: NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLO NELLA SCUOLA DI CANALE 5 Leggi anche: AMICI, QUINTA PUNTATA: NUOVE SFIDE DI BALLO E CANTO CON EMMA SUPEROSPITE Leggi anche: AMICI, SESTA PUNTATA: GRANDI OSPITI E NUOVE AVVINCENTI SFIDE DI BALLO E CANTO Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Amici, la prima puntata del nuovo anno su Canale 5 - Amici torna domenica 11 gennaio su Canale 5: allievi, nuove classifiche dei prof e ospiti musicali nella prima puntata dell’anno. lifestyleblog.it

Anticipazioni Amici dell’11 gennaio: nuove eliminazioni e la classifica è una sorpresa - Ad Amici inizia la corsa verso il Serale fra eliminazioni e una classifica che sorprende. dilei.it

Amici, riassunto puntata oggi chi è in sfida, classifiche e ospiti Le liti accese tra i professo

La puntata di Amici 25 in onda domenica 11 gennaio si preannuncia ricca di colpi di scena, tra sfide decisive, eliminazioni, nuovi ingressi e tensioni tra i professori. - facebook.com facebook

Cari amici, ieri è andata in onda l’ultima puntata di FarWest, che tornerà a gennaio dopo la pausa delle feste. Quando lo scorso anno la Rai mi ha chiesto di spostare la messa in onda dal lunedì al venerdì per fare posto al programma di Giletti, sapevo bene a x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.