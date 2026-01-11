AMICI 14° PUNTATA | NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLO NELLA SCUOLA DI CANALE 5

Domenica 11 gennaio alle ore 14.00 su Canale 5, torna “Amici”, il talent show condotto da Maria De Filippi. Nella quattordicesima edizione, i concorrenti affrontano nuove sfide di canto e ballo, mettendo alla prova le loro capacità artistiche e il percorso di crescita. Un appuntamento che approfondisce le storie e le performance dei giovani talenti, offrendo uno sguardo autentico sul mondo dello spettacolo.

Domenica 11 gennaio alle ore 14.00 su Canale5 l’appuntamento è con il talent show di Maria De Filippi “Amici”. Sono 19 gli allievi della scuola del talento: Angie, Caterina, Elena, Flavia, Lorenzo, Michele, Plasma, Riccardo, Valentina, Gard e Opi 11 per la categoria canto; Alessio, Alex, Anna, Emiliano, Giorgia, Maria Rosaria, Paola e Pierpaolo 8 nella categoria ballo. In questa puntata sono i Prof a stilare le classifiche sia per il canto sia per il ballo: Cuccarini, Pettinelli e Zerbi e ancora. Celentano, Peparini ed Emanuel Lo. Due i super ospiti sul palco Mara Sattei prossima protagonista del Festival di Sanremo che si esibisce con il brano “Sopra di me” (uscito il 21 novembre per Epic RecordsSony Music Italy) e il neo-vincitore di Sanremo Giovani Nicolò Filippucci che canta “Laguna” (singolo uscito il 10 novembre per Warner Music Italy) Una la sfida prevista in puntata: quella di Anna, ballerina, giudicata da Andrea Alemanno, rappresentante di World of Dance Italy. 🔗 Leggi su Bubinoblog

