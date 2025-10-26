AMICI QUINTA PUNTATA | NUOVE SFIDE DI BALLO E CANTO CON EMMA SUPEROSPITE

Domenica 26 ottobre alle ore 14.00 su Canale5 l'appuntamento in tv è con Maria De Filippi e il suo talent show "Amici". Superospite la cantautrice multiplatino protagonista da oltre 15 anni della scena musicale Emma, che oltre a giudicre la gara di canto si esibisce con il suo nuovo singolo "Brutta storia" (uscito il 3 ottobre con Island RecordsUniversal Music Italy). A giudicare la gara di ballo la ballerina e conduttrice radio e tv Rosella Brescia. Sul palco di Amici torna il cantautore Trigno vincitore di categoria della scora edizione che presenta il singolo "Ragazzina" (uscito il 17 ottobre con Warner Music Italy).

