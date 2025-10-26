AMICI QUINTA PUNTATA | NUOVE SFIDE DI BALLO E CANTO CON EMMA SUPEROSPITE

Bubinoblog | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre alle ore 14.00 su Canale5 l’appuntamento in tv è con Maria De Filippi e il suo talent show “Amici”. Superospite la cantautrice multiplatino protagonista da oltre 15 anni della scena musicale Emma, che oltre a giudicre la gara di canto si esibisce con il suo nuovo singolo “Brutta storia” (uscito il 3 ottobre con Island RecordsUniversal Music Italy). A giudicare la gara di ballo la ballerina e conduttrice radio e tv Rosella Brescia. Sul palco di Amici torna il cantautore Trigno vincitore di categoria della scora edizione che presenta il singolo “Ragazzina” (uscito il 17 ottobre con Warner Music Italy). 🔗 Leggi su Bubinoblog

amici quinta puntata nuove sfide di ballo e canto con emma superospite

© Bubinoblog - AMICI, QUINTA PUNTATA: NUOVE SFIDE DI BALLO E CANTO CON EMMA SUPEROSPITE

Contenuti che potrebbero interessarti

amici quinta puntata nuoveAmici 25, anticipazioni quinta puntata: primi eliminati - Amici 25: le anticipazioni della quinta puntata, in onda su Canale 5 domenica 26 ottobre 2025. Segnala davidemaggio.it

amici quinta puntata nuoveDove e quando vedere Amici 25 - Amici 25, anticipazioni quinta puntata 26 ottobre 2025: primi eliminati, nuovi ingressi e ospiti Emma e TrigNO. Da atomheartmagazine.com

amici quinta puntata nuoveAmici 25, anticipazioni della 5ª puntata: eliminati Tommaso, Frasa e Matilde - Tripla eliminazione nel corso della registrazione di Amici del 24 ottobre: i ballerini Tommaso e Matilde, e il cantante Frasa ... Si legge su it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Amici Quinta Puntata Nuove