Altieri Degrassi–Sasso, coppia di pattinaggio artistico a rotelle, condivide il percorso che li ha portati al successo mondiale. Dall’esperienza a Pechino al quotidiano impegno lontano dai riflettori, raccontano le sfide, le motivazioni e i sacrifici che hanno contribuito a consolidare il loro ruolo tra i migliori. Un racconto di passione e dedizione, che evidenzia il valore del lavoro costante nel raggiungimento degli obiettivi.

Sul tetto del mondo, ancora una volta. Gherardo Altieri Degrassi e Roberta Sasso continuano a riscrivere la storia del pattinaggio artistico a rotelle. Italiano e internazionale. A Pechino, a fine ottobre 2025, hanno conquistato il terzo titolo iridato consecutivo nella disciplina Coppie Danza Senior, dominando la scena sia nello style dance sia nella free dance. Un’impresa che non nasce per caso ma dal lavoro quotidiano, dalla cura maniacale dei dettagli e da una visione che va oltre la medaglia. Perché vincere è difficile ma confermarsi è un’arte. E loro, quell’arte, la portano costantemente in pista con eleganza e determinazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Altieri Degrassi–Sasso: "Così si costruisce un tris mondiale"

Il Cast: Eccellenze Mondiali in Pista Ad esibirsi Gherardo Altieri Degrassi e Roberta Sasso, campioni del mondo assoluti sia in coppia che in solo dance, Elvis Martinello, campione del mondo assoluto specialità inline, Clara Barattoni, argento mondiale Senior - facebook.com facebook