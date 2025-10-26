Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso avanti dopo la style ai Mondiali Altieri Degrassi insegue Carreno

Va in archivio una giornata intensissima ai Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in fase di svolgimento in Cina, precisamente a Pechino, arrivata ad uno dei momenti più emozionanti e imprevedibili: la Solo Dance. In tal senso l’Italia si è ben difesa nella style, trovando almeno un piazzamento sul podio nei quattro segmenti tra Junior e Senior. La notizia migliore è arrivata nella massima categoria femminile, complice l’ennesima prestazione da outstanding della detentrice del titolo Roberta Sasso, particolarmente brava nel fare la differenza grazie alla superiorità schiacciante nelle componenti del programma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso avanti dopo la style ai Mondiali, Altieri Degrassi insegue Carreno

Approfondisci con queste news

Nella 7a giornata di Campionato Mondiale di pattinaggio artistico nessuna nuova medaglia ma tanta soddisfazione per la Nazionale italiana In pista le coppie danza con la Style Dance e i Senior del Libero con il Long Program Per saperne di più ht - facebook.com Vai su Facebook

Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso avanti dopo la style ai Mondiali, Altieri Degrassi insegue Carreno - Va in archivio una giornata intensissima ai Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in fase di svolgimento in Cina, ... oasport.it scrive

Pattinaggio artistico a rotelle: Chimetto e Gelao in top 5 ai Mondiali. Sasso-Altieri Degrassi avanti nella style - Non è arrivato il podio, ma rimane una grande prestazione per Alex Chimetto e Danilo Gelao, rispettivamente piazzatisi al quarto ed al ... Da oasport.it

Pattinaggio artistico a rotelle, premiati Degrassi, Ambrosino e Sasso - Modena applaude il talento e la passione di Roberta Sasso, Gherardo Altieri Degrassi e Ludovica Ambrosino, giovani promesse – ormai certezze – del pattinaggio artistico a rotelle, che con le loro ... Riporta ilrestodelcarlino.it