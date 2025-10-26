Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso avanti dopo la style ai Mondiali Altieri Degrassi insegue Carreno

Va in archivio una giornata intensissima ai Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in fase di svolgimento in Cina, precisamente a Pechino, arrivata ad uno dei momenti più emozionanti e imprevedibili: la Solo Dance. In tal senso l’Italia si è ben difesa nella style, trovando almeno un piazzamento sul podio nei quattro segmenti tra Junior e Senior. La notizia migliore è arrivata nella massima categoria femminile, complice l’ennesima prestazione da outstanding della detentrice del titolo Roberta Sasso, particolarmente brava nel fare la differenza grazie alla superiorità schiacciante nelle componenti del programma. 🔗 Leggi su Oasport.it

