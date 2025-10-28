Pattinaggio artistico a rotelle | terza meraviglia di Sasso! L’azzurra trionfa ai Mondiali argento di Altieri Degrassi
Prosegue l’incredibile striscia aperta di Roberta Sasso. L’azzurra ha infatti vinto per il terzo anno consecutivo il titolo Senior nella Solo Dance ai Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in scena sulla pista di Pechino (Cina) risultando ancora imbattuta dal suo ingresso nella massima categoria. L’atleta emiliana seguita da Beatrice Lotti, già in vantaggio nella style, si è letteralmente resa artefice di una fuga in solitaria nel segmento lungo, staccando la concorrenza di ben dieci punti nell’ overall grazie ad un programma in cui ha messo sul piatto superiorità assoluta sia dal punto di vista tecnico che a livello di components. 🔗 Leggi su Oasport.it
