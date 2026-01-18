Altamura | auto fuori strada un morto e quattro feriti All' alba

Nella tarda notte ad Altamura si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto fuori strada. L’incidente ha causato un decesso e quattro feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Si tratta di un evento che ha segnato profondamente la comunità locale.

L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Altamura: auto fuori strada, un morto e quattro feriti All'alba Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: auto fuori strada, morto un ragazzo

Questa mattina sulla provinciale Laterza-Altamura si è verificato un incidente che ha causato la morte di un giovane. L'incidente ha coinvolto un SUV con cinque persone a bordo, tutte di età diversa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare il ragazzo coinvolto. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell'incidente. Leggi anche: Incidenti: auto fuori strada ad Arezzo, quattro giovani feriti La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Pare ci sia stato un gravissimo incidente tra Altamura e Laterza con auto ribaltata fuoristrada.. Ci sarebbero feriti molto molto gravi Strada chiusa al traffico al momento. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.