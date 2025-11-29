Incidenti | auto fuori strada ad Arezzo quattro giovani feriti
Arezzo, 29 novembre 2025 – Un'auto fuori strada in piena notte e quattro giovani feriti: è questo il bilancio dell'incidente avvenuto poco dopo le 2 in località Ottavo, lungo la Sr71 nel comune di Arezzo. Uno degli occupanti è rimasto intrappolato nell'abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco. I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti immediatamente sul posto, dove hanno trovato tre dei ragazzi già fuori dalla vettura e presi in carico dal personale sanitario del 118. Il quarto occupante, invece, era ancora incastrato all'interno dell'auto: la squadra ha provveduto a liberarlo e ad affidarlo ai soccorritori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
