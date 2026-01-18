A Minneapolis, il sindaco e il governatore sono sotto indagine mentre le tensioni crescono nel Minnesota. In risposta alle proteste scoppiate dopo l’uccisione di Renee Good da parte dell’Ice, il governatore Tim Walz ha deciso di mobilitare la Guardia Nazionale. La situazione resta sotto stretta osservazione, con un aumento delle manifestazioni e delle misure di sicurezza nella zona.

Roma, 17 gennaio 2026 – Alta tensione nel Minnesota e a Minneapolis. Dopo l’uccisione di Renee Good da parte dell’Ice sono esplose proteste e manifestazioni. Il sindaco di Minneapolis e governatore dello stato sono stati indagati dopo essersi apertamente schierati contro la polizia anti immigrazione. Ma non solo. Il Governatore Walz ha mobilitato la Guardia Nazionale statale per far fronte alle proteste. Le famiglie di Minneapolis dopo l'omicidio di Renee Good: "I bimbi sono traumatizzati, sentono la comunita' presa di mira" Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha disposto la mobilitazione della Guardia Nazionale statale a supporto della Minnesota State Patrol, in seguito alle proteste in corso nello Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alta tensione a Minneapolis, sindaco e governatore sotto indagine. Tim Walz mobilita la Guardia Nazionale contro le proteste

Leggi anche: Minneapolis, Tim Walz: "Sono le conseguenze di un governo progettato per generare paura e conflitti"

Leggi anche: Minneapolis, si infuocano le proteste dopo negli Usa: alta tensione anche a Portland

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

A Minneapolis donna uccisa da agente anti-immigrazione, la tensione torna alta. Il sindaco: Abuso di potere; Minneapolis, ancora scontri: agente dell'Ice spara ad un immigrato. Ostacolo all'Ice, indagini su sindaco e governatore; Minneapolis, fermo violento dell’Ice: donna trascinata fuori dall’auto; Ancora tensioni a Minneapolis, Trump minaccia l'Insurrection Act.

Alta tensione a Minneapolis, indagati sindaco e governatore - Mentre sulle strade continuano le proteste, l'amministrazione Trump tira dritto e avvia un'indagine nei confronti del sindaco e del governatore del Minnesota ... tio.ch