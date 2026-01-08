Minneapolis Tim Walz | Sono le conseguenze di un governo progettato per generare paura e conflitti

In un contesto politico segnato da tensioni e divisioni, Tim Walz ha sottolineato come le attuali conseguenze siano il risultato di un governo che, secondo lui, alimenta paura e conflitti. Questa analisi evidenzia l’importanza di un approccio più equilibrato e responsabile nella gestione politica, al fine di favorire stabilità e dialogo. Un’osservazione che invita a riflettere sulle dinamiche che influenzano la società e il dibattito pubblico.

“Quello a cui stiamo assistendo sono le conseguenze di un governo progettato per generare paura, titoli sui giornali e conflitti”. Sono le parole del governatore del Minnesota Tim Walz, dopo che mercoledì un agente dell’ ICE (Immigration and Customs Enforcement) ha sparato e ucciso una donna a Minneapolis durante l’ultima operazione di repressione dell’immigrazione condotta dall’amministrazione Trump in una grande città americana. Secondo i funzionari federali si è trattato di un atto di legittima difesa, ma il sindaco della città lo ha definito “sconsiderato” e inutile. La donna è stata uccisa durante un controllo stradale in un quartiere residenziale a sud del centro di Minneapolis e la sua uccisione ha rapidamente attirato una folla di centinaia di manifestanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

