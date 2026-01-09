Minneapolis si infuocano le proteste dopo negli Usa | alta tensione anche a Portland

A Minneapolis e Portland si sono registrate recenti proteste legate alle politiche migratorie negli Stati Uniti. Migliaia di persone sono scese in strada, portando a un aumento delle tensioni nella regione. In risposta, il governatore Walz ha deciso di mobilitare la Guardia Nazionale per garantire l’ordine pubblico e gestire la situazione. Questa escalation evidenzia le sfide attuali legate a tematiche migratorie e sicurezza.

Migliaia di persone scese in strada per protestare contro le politiche migratorie: il governatore Walz mobilita la Guardia Nazionale. Tensioni anche Portland dove due persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco. Le manifestazioni sono scoppiate dopo che l'ICE ha ucciso una donna a Minneapolis. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Minneapolis, si infuocano le proteste dopo negli Usa: alta tensione anche a Portland Leggi anche: Usa, alta tensione dopo l'uccisione di una donna a Minneapolis Leggi anche: Donna uccisa da un agente dell'Ice a Minneapolis: negli Usa esplodono le proteste La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Minneapolis, proteste in tutti gli Stati Uniti dopo l'uccisione di Renee Good - (LaPresse) Continuano le proteste negli Stati Uniti dopo l'uccisione mercoledì della 37enne Renee Good per mano di un agente dell'Immigration ... stream24.ilsole24ore.com

Minneapolis, dilagano le proteste dopo l’uccisione della 37enne Renee Nicole Good - Il vicepresidente Vance: «Era una estremista di sinistra squilibrata» ... ilsole24ore.com

Minneapolis, donna uccisa da agente Ice: JD Vance lo difende. Proteste in varie città - L'Amministrazione Trump ha affidato al vicepresidente JD Vance il compito di lanciare la controffensiva, dopo l'ondata di critiche e proteste che ha fatto ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.