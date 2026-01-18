Il Mantova ottiene una vittoria importante con una doppietta di Mensah nell'incontro di Euganeo, battendo il Padova per 2-1. La squadra virgiliana conferma il suo buon momento sul campo avversario e si avvicina alla zona di classifica che conta. La vittoria rappresenta anche il primo successo di Modesto alla guida della squadra, dopo due pareggi iniziali. Un risultato che rafforza la fiducia in vista delle prossime sfide.

Il Mantova vince 2-1 a Padova e conquista tre punti che valgono una preziosa iniezione di fiducia. L’Euganeo si dimostra ancora una volta un “campo amico“ per i virgiliani, che tornano a quella vittoria che mancava ormai dal 23 novembre e regalano il primo successo a Modesto dopo i due pareggi iniziali che hanno caratterizzato il suo arrivo sulla panchina biancorossa. La strada verso la salvezza rimane in salita, ma la prova messa in bella mostra in terra patavina offre nuovo slancio ad un Mantova che, adesso, può guardare alla gara di sabato 24 col lanciato Venezia con la voglia di giocare a testa alta le proprie carte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - All’Euganeo decisiva la doppietta di Mensah. Un super Mantova sbanca Padova

