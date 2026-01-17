Mensah affonda il Padova | il Mantova torna a vincere all’Euganeo

Il Mantova torna alla vittoria battendo il Padova all’Euganeo, interrompendo un periodo senza successi di sette partite. Con un risultato di 2-1, la squadra di Modesto ottiene il primo successo sulla panchina mantovana, segnando un momento importante nella stagione. Un risultato che cambia gli equilibri e offre nuovi spunti per il proseguimento del campionato.

Capitombolo Padova, Mantova ancora una volta fatale. Dopo sette partite senza successi, Modesto centra il primo successo sulla panchina dei mantovani, ritrova il sorriso e lo fa nel modo più pesante, espugnando l’Euganeo 2-1. A decidere il match è la doppietta di Mensah, uno che quando sente aria di Padova si risveglia. Per l'attaccante virgiliano un gol per tempo, al termine di una prestazione completa e con tre punti tutto sommato meritati per i lombardi. I biancoscudati, dopo avere regalato un tempo come se avessero preso inconsciamente sottogamba il match, reagiscono con forza ed energia della ripresa, riaprono la gara nel forcing finale all’81’ grazie al diagonale di Lasagna su assist di Capelli, al secondo servizio vincente di fila, ma non basta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Padova-Mantova tra sicurezza, rivalità e cantieri: Euganeo al centro della settimana biancoscudata

Leggi anche: Kike Perez show: il Venezia asfalta il Sudtirol. Il Catanzaro affonda il Mantova

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Padova-Mantova 1-2, le pagelle: Varas condanna i suoi, Mensah eroe inatteso - Abile a rendere meno pesante un passivo che sarebbe stato peggiore senza le sue parate. m.tuttomercatoweb.com