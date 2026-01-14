Padova-Mantova tra sicurezza rivalità e cantieri | Euganeo al centro della settimana biancoscudata

La partita tra Padova e Mantova, in programma allo stadio Euganeo, apre il girone di ritorno di Serie B. Oltre al confronto sportivo, questa settimana si concentra su temi di sicurezza, rivalità storiche e interventi nei cantieri dello stadio. Due comunicazioni ufficiali confermano l'importanza di questi aspetti, sottolineando come l’evento rappresenti un momento di attenzione e impegno per il club e i tifosi, oltre che per la città.

Due ufficialità e non sono di mercato. Il Padova inaugura il girone di ritorno di Serie B allo stadio Euganeo contro il Mantova, ma la sfida va ben oltre i novanta minuti. La partita di sabato sarà infatti accompagnata da misure di sicurezza rafforzate, con il divieto di trasferta per i tifosi. Su disposizione delle autorità preposte alla pubblica sicurezza, è stata vietata la vendita dei tagliandi di accesso allo Stadio Euganeo di Padova ai residenti di Mantova e provincia.

