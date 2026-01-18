Allerta uragano Harry | Sicilia Calabria e Sardegna in campo con misure straordinarie

L’arrivo dell’uragano Harry ha portato l’attivazione di misure preventive nelle regioni di Sicilia, Calabria e Sardegna. Il Comune di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, ha predisposto interventi specifici per garantire la sicurezza dei cittadini. Queste strategie mirano a ridurre i rischi associati alle intense perturbazioni previste nei prossimi giorni, mantenendo alta l’attenzione e la collaborazione tra enti e abitanti.

Il Comune di Siderno (Reggio Calabria) ha attivato una serie di misure preventive in vista dell’uragano mediterraneo Harry, previsto nei prossimi giorni. A comunicarlo è il sindaco Mariateresa Fragomeni, che ha illustrato le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Protezione Civile Regionale. “Come molti di voi avranno visto in queste ore, abbiamo lavorato duramente sia sul lungomare che nelle altre aree del territorio comunale per fare tutto il possibile”, ha dichiarato Fragomeni. Tra le azioni principali: copertura in geotelo del tratto di lungomare franato, pulizia straordinaria di tombini e fossi, rimozione di oggetti pericolosi dagli arenili, attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) e chiusura del lungomare e dei principali sottopassi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Maltempo, oggi allerta meteo su Calabria, Sicilia e Sardegna

Oggi, domenica 18 gennaio, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per Calabria, Sicilia e Sardegna a causa di condizioni meteorologiche avverse. La comunicazione riguarda un peggioramento del tempo che potrebbe interessare le aree coinvolte, invitando alla prudenza e alla verifica delle eventuali misure di sicurezza. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per rimanere informati sulle eventuali evoluzioni delle condizioni meteorologiche.

Allerta gialla in Sicilia, Calabria e Sardegna per forte perturbazione: lunedì 19 gennaio scuole chiuse

Un’allerta gialla è stata emessa per Sicilia, Calabria e Sardegna a causa di una forte perturbazione prevista per lunedì 19 gennaio. Il maltempo, causato da un super ciclone, potrebbe comportare rischi idrogeologici e conseguenti chiusure di scuole e parchi. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità locali per ulteriori indicazioni e precauzioni.

