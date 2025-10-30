Allerta meteo scuole chiuse venerdì 31 ottobre | stop alle lezioni in diversi comuni della Calabria L’elenco

Orizzontescuola.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova ondata di maltempo colpirà in particolare le aree joniche della Calabria, con piogge e temporali che si intensificheranno dalle prossime ore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

allerta meteo scuole chiuseScuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Calabria domani 31 ottobre: l’elenco dei comuni - Stop alle lezioni in diversi comuni della Calabria per allerta meteo arancione della Protezione civile. Riporta fanpage.it

Maltempo, allerta arancione sullo jonio. Scuole chiuse in diversi comuni - In considerazione di tale scenario, la Protezione Civile, insieme al Centro Funzionale Multirischi Arpacal, ha emesso un’allerta arancione per i settori jonici reggini, catanzaresi e crotonesi, mentre ... Secondo rainews.it

allerta meteo scuole chiuseScuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione: ecco dove, l’elenco dei Comuni - Dopo le abbondanti precipitazioni in particolare tra Massa e Carrara prosegue la fase di maltempo. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Allerta Meteo Scuole Chiuse