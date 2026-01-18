allerta meteo rossa in sardegna 19 gennaio 2026

L'allerta meteo rossa in Sardegna, valida dal 18 al 21 gennaio 2026, è stata annunciata da SardegnaAmbiente. Secondo gli aggiornamenti di Meteo POP, si prevedono condizioni meteorologiche avverse che richiedono attenzione e precauzioni. La regione è interessata da un'alta criticità meteo, con possibili impatti sul territorio. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure di sicurezza necessarie durante questo periodo.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: La Regione Autonoma della Sardegna – SardegnaAmbiente ha diffuso un Avviso di criticità meteorologica (Bollettino di Criticità Regionale Avvisi di condizioni meteo avverse) valido dal pomeriggiosera di domenica 18 gennaio 2026 fino alla serata di mercoledì 21 gennaio 2026. In sintesi: fenomeni principali attesi: piogge diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale; cumulati giornalieri moderati fino a molto elevati su aree orientali e meridionali;. venti forti da LevanteScirocco, con raffiche intense e rischio mareggiate importanti;. mare molto mossoagitated lungo le coste esposte;. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

Allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria domani 19 gennaio: le regioni a rischio

Il 19 gennaio, la Protezione civile ha emesso allerte meteo significative per le regioni italiane del Sud e della Sardegna. La Sardegna è in allerta rossa, mentre Sicilia e Calabria sono sotto allerta arancione, a causa di maltempo in arrivo. Precipitazioni intense, venti di burrasca e nevicate a quote basse sono previsti, richiedendo attenzione e precauzioni.

Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Lunedì 19 gennaio, scuole chiuse in diverse regioni italiane a causa delle allerte meteo: rosso in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. La misura coinvolge numerosi comuni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico. L’elenco delle località interessate sarà aggiornato man mano. Si tratta di un’ulteriore fase di maltempo che interessa il paese, richiedendo attenzione e precauzioni per tutta la popolazione.

METEO – Allerta Rossa Sud ed Isole | Previsioni Fino al 21 Gennaio

