Allerta meteo nel messinese ruspe rinforzano argini vicino alle case

Un’allerta meteo nel messinese ha portato all’intervento delle ruspe a Galati Marina, dove si stanno rafforzando gli argini situati nelle vicinanze delle abitazioni. L’intervento mira a prevenire eventuali rischi legati alle condizioni climatiche avverse, garantendo la sicurezza delle abitazioni e delle persone nella zona. La situazione è monitorata attentamente dalle autorità competenti per affrontare eventuali sviluppi.

Le ruspe sono al lavoro a Galati Marina, in provincia di Messina, per rinforzare gli argini intorno alle abitazioni vicino al mare. Le immagini dal drone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Meteo in Sicilia, nel Messinese temperature non oltre gli undici gradi

Il meteo in Sicilia, in particolare nel Messinese, prevede temperature massime non oltre gli 11 gradi nelle prossime ore. Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com spiega che un vortice depressionario alimentato da correnti artiche sta determinando una forte ventilazione occidentale sull’isola, influenzando il clima e le condizioni atmosferiche nel breve termine. “Troppo vicino alle case, l’impianto per i rifiuti deve essere delocalizzato”

Un impianto di smaltimento dei rifiuti situato troppo vicino alle abitazioni ha suscitato preoccupazioni nella comunità di Arcola, in provincia di La Spezia. La richiesta di delocalizzazione alle Pianazze e di una revisione della politica sui rifiuti rappresentano le principali azioni proposte per affrontare le criticità e migliorare la gestione ambientale locale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Allerta meteo in Trexenta: scuole chiuse a Guasila, Selegas e Suelli x.com ISOLA TERRA NOSTRA ISOLA C.R . LUNEDI 19 GENNAIO LE SCUOLE RIMARRANNO CHIUSE ,LA COMUNICAZIONE DEL PRIMO CITTADINO M.G. VITTIMBIRGA Allerta Meteo Arancione: Domani Scuole chiuse Cari cittadini, Sto per firmare l’ordinanza di - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.