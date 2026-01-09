Meteo in Sicilia nel Messinese temperature non oltre gli undici gradi

Il meteo in Sicilia, in particolare nel Messinese, prevede temperature massime non oltre gli 11 gradi nelle prossime ore. Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com spiega che un vortice depressionario alimentato da correnti artiche sta determinando una forte ventilazione occidentale sull’isola, influenzando il clima e le condizioni atmosferiche nel breve termine.

Che finesettimana sarà in Sicilia. Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com ci guida sul tempo delle prossime ore: "Un vortice depressionario in formazione sull’Italia, alimentato da un flusso di correnti di origine artica, sta innescando un’intensa ventilazione occidentale sulla Sicilia e una fase di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

