Troppo vicino alle case l’impianto per i rifiuti deve essere delocalizzato

Un impianto di smaltimento dei rifiuti situato troppo vicino alle abitazioni ha suscitato preoccupazioni nella comunità di Arcola, in provincia di La Spezia. La richiesta di delocalizzazione alle Pianazze e di una revisione della politica sui rifiuti rappresentano le principali azioni proposte per affrontare le criticità e migliorare la gestione ambientale locale.

Arcola (La Spezia), 10 dicembre 2025 – “ Delocalizzazione dell’impianto di smaltimento alle Pianazze e una nuova politica sui rifiuti ”. I circoli del Pd di Arcola e del Termo e Melara organizzano un incontro sabato alle 10 al centro sportivo Fantasy alle Pianazze, aperto a tutta la popolazione per discutere sulla situazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti situato in località Groppolo. Un problema che persiste da anni, e che è stato trattato anche all’ultimo congresso provinciale del partito. Una disanima puntuale sulla situazione della zona dove ci sono abitazioni a meno di 200 metri dall’impianto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Troppo vicino alle case, l’impianto per i rifiuti deve essere delocalizzato”

Luca Trinca morto schiacciato dal basculante, il vicino di casa: «Aveva la testa sotto alla porta, ho provato a salvarlo, ma ormai era troppo tardi»

Troppo vicino a casa dei genitori, scatta l'allarme del braccialetto elettronico

Barzio, il nuovo palazzetto resta chiuso: è troppo vicino al torrente

Molti ricorsi contro le multe da autovelox si basano su un’idea semplice: “Il cartello era troppo vicino alla macchina, quindi la multa è nulla”. Un ragionamento che sembrava granitico, perché la legge prevede che tra il cartello di avviso e l’autovelox ci debba es - facebook.com Vai su Facebook