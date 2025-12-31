Capodanno sistema emergenza potenziato | Areu rafforza le sale operative del 118 e il territorio

Il sistema di emergenza sanitaria lombardo si prepara al Capodanno, rafforzando le sale operative del 118 e il supporto sul territorio. Areu ha messo in atto misure specifiche per garantire efficacia e tempestività nelle risposte, assicurando un intervento efficiente in una delle festività più rilevanti dell’anno. La pianificazione mira a mantenere alta l’attenzione e la prontezza per affrontare eventuali situazioni di emergenza durante la notte di festa.

Milano, 31 dicembre 2025 – Non solo le forze dell’ordine, anche il sistema dell’emergenza sanitaria lombardo è pronto ad affrontare il Capodanno, tradizionalmente la notte più lunga e complessa dell’anno. Più personale in servizio. In vista dell’atteso aumento delle richieste di soccorso, Areu – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha disposto il potenziamento di tutte le quattro Sale Operative Regionali del 118 (Soreu) – Alpina, dei Laghi, Metropolitana e della Pianura – incrementando il personale in servizio sia sulle linee di ricezione delle chiamate sia su quelle di riscontro sanitario. Un rafforzamento necessario per far fronte a un incremento significativo delle chiamate, atteso soprattutto a partire dalla mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

