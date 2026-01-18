Alessandro Ambrosio una festa in musica per l' addio al capotreno ucciso | Ogni canzone lo rappresentava

Alessandro Ambrosio ha ricevuto un omaggio musicale in memoria di un amico scomparso, con una serata dedicata a lui. Una festa semplice e sincera, durante la quale amici e musicisti hanno interpretato una quarantina di brani dal vivo, creando un momento di confronto e ricordo. Un modo per onorare la sua memoria attraverso la musica, che lo rappresentava e lo accompagnava.

Una festa in musica, una scaletta con una quarantina di canzoni diverse suonate dal vivo dagli amici che, con i loro strumenti, hanno dato l'addio a un ragazzo che non c'è più. Così i parenti e i cari hanno voluto salutare Alessandro Ambrosio, il capotreno che il 5 gennaio è stato ucciso a.

Alessandro Ambrosio, ad Anzola dell'Emilia parenti, amici e colleghi ricordano con la musica il capotreno ucciso in stazione a Bologna: «Qui c'è tutto quello che amava» - Al centro "Le notti di Cabiria" l’ultimo saluto al capotreno ucciso la sera del 5 gennaio. corrieredibologna.corriere.it

L’addio in musica al capotreno ucciso, note e abbracci per Alessandro Ambrosio: "Qui c’è tutto quello che amava" - Mamma Elisa, papà Luigi, la fidanzata Francesca, i colleghi in divisa, le istituzioni e centinaia di persone al concerto organizzato al centro culturale di Anzola: “Qui per sciogliere il gelo calato s ... msn.com

Il 36enne croato è stato arrestato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna - facebook.com facebook

L’ultimo saluto ad Alessandro Ambrosio: “Come avresti detto tu, ci vediamo più vecchi” x.com

