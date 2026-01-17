L’addio in musica al capotreno ucciso note e abbracci per Alessandro Ambrosio | Qui c’è tutto quello che amava

Il 17 gennaio 2026 a Bologna è stato un giorno di ricordo e commozione per Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso il 5 gennaio. In una cerimonia semplice e raccolta, amici e colleghi hanno condiviso momenti di vicinanza, accompagnati da musica e abbracci, per rendere omaggio a una figura che rappresentava molto per la comunità. Un gesto di solidarietà per onorare la sua memoria e il suo ruolo.

Bologna, 17 gennaio 2026 - “Una marea di persone sono venute qui oggi a sciogliere il gelo che è calato su di noi il 5 gennaio”. Sono parole degli aderenti al Centro culturale anzolese che hanno organizzato oggi pomeriggio una festa musicale ad Anzola in onore di ‘Ambro’, Alessandro Ambrosio, 34 anni, il capotreno ucciso a Bologna. Era stato accoltellato a morte, lo scorso 5 gennaio, in una zona riservata ai dipendenti delle Ferrovie, dal presunto killer, Marin Jelenic, arrestato nel Bresciano dalla Polfer e che presto sarà trasferito a Bologna. Quattro – cinquecento persone si sono trovate nel padiglione ‘le notti di Cabiria’ di per ricordare Ambro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’addio in musica al capotreno ucciso, note e abbracci per Alessandro Ambrosio: “Qui c’è tutto quello che amava” Leggi anche: La passione per la musica e la laurea in Statistica: chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna Leggi anche: Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso: l’amore per la musica, il volley e il lavoro del padre Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Alessandro Ambrosio, ad Anzola dell'Emilia parenti, amici e colleghi ricordano con la musica il capotreno ucciso in stazione a Bologna: «Qui c'è tutto quello che amava» - Al centro "Le notti di Cabiria" l’ultimo saluto al capotreno ucciso la sera del 5 gennaio. corrieredibologna.corriere.it

Bologna, la raccolta fondi dei colleghi del capotreno ucciso in stazione: «Un festival musicale in onore di Ambro» - I fondi serviranno a finanziare l'evento di sabato ad Anzola per ricordare Alessandro Ambrosio e, successivamente, a creare un appuntamento ricorrente in memoria del 34enne ucciso la sera del 5 gennai ... corrieredibologna.corriere.it

Alessandro Ambrosio, chi era il capotreno 34enne ucciso in stazione a Bologna: la laurea, il papà ferroviere, la passione per la musica - Sono le parole scritte dal Centro Culturale Anzolese per la morte di Alessandro Ambrosio, il capotreno ... leggo.it

