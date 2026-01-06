Alessandro Ambrosio il capotreno ucciso alla stazione con una coltellata all' addome C' è un sospettato è in fuga

Le forze dell'ordine continuano le indagini sull'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso con una coltellata alla stazione di Bologna. Un sospettato è attualmente in fuga, mentre gli investigatori cercano di fare luce sui motivi e sugli eventuali collegamenti. La comunità attende aggiornamenti sulle attività di indagine e sulla possibile svolta nel caso.

Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso «nel giorno di riposo». Caccia al sospettato Jelenic Marin: allarme su un regionale, ma lui non c’è - Figlio di un ferroviere appena andato in pensione, il 34enne stava andando a recuperare la sua auto dal parcheggio per i dipendenti di Trenitalia nella stazione di Bologna. open.online

Identificato il killer del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso a coltellate alla stazione di Bologna - L'uomo che lo avrebbe ucciso nel parcheggio è ricercato: si tratta di Jelenic Marin, 36 anni, ed ha precedenti ... tg.la7.it

Alessandro Ambrosio, 34 anni, era fuori servizio. Colpito in stazione in un’area di sosta per i dipendenti. Identificato l’assalitore: è un senza fissa dimora croato con precedenti, da giorni gravitava in zona. La vittima aveva nelle tasche il portafoglio: esclusa la pi - facebook.com facebook

C’é solo dolore e sbigottimento per quello che é successo stasera ad Alessandro #Ambrosio, giovane dipendente di Trenitalia ucciso alla stazione di Bologna. Un abbraccio fortissimo a tutti i suoi familiari e i suoi cari che in questo momento affrontano un dolor x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.