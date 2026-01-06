Alessandro Ambrosio il capotreno ucciso alla stazione con una coltellata all' addome C' è un sospettato è in fuga
Le forze dell'ordine continuano le indagini sull'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso con una coltellata alla stazione di Bologna. Un sospettato è attualmente in fuga, mentre gli investigatori cercano di fare luce sui motivi e sugli eventuali collegamenti. La comunità attende aggiornamenti sulle attività di indagine e sulla possibile svolta nel caso.
Potrebbero essere vicine a una svolta le indagini sull'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di Trenitalia di 34 anni trovato morto ieri, 5 gennaio, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. A ucciderlo è stata una coltellata all'addome. C'è un sospettato: si. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna: agguato alle spalle. Killer in fuga, c’è un sospettato: “Un balordo della stazione”
Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate alla stazione di Bologna: Alessandro Ambrosio aveva 34 anni. Killer in fuga, al vaglio le telecamere
Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso in stazione a Bologna, Uomo gentile; Capotreno ucciso alla stazione di Bologna: «Alessandro Ambrosio è stato accoltellato all'addome, l'assassino è scappato ma è stato identificato»; Capotreno ucciso in stazione: ecco chi era il 34enne; Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna: agguato alle spalle. "Killer in fuga, un balordo della stazione".
Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso in stazione a Bologna, "Uomo gentile" - alle spalle a coltellate, nonostante l'intervento del 118 è deceduto poco dopo.
Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso «nel giorno di riposo». Caccia al sospettato Jelenic Marin: allarme su un regionale, ma lui non c'è - Figlio di un ferroviere appena andato in pensione, il 34enne stava andando a recuperare la sua auto dal parcheggio per i dipendenti di Trenitalia nella stazione di Bologna.
Identificato il killer del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso a coltellate alla stazione di Bologna - L'uomo che lo avrebbe ucciso nel parcheggio è ricercato: si tratta di Jelenic Marin, 36 anni, ed ha precedenti
Alessandro Ambrosio, 34 anni, era fuori servizio. Colpito in stazione in un'area di sosta per i dipendenti. Identificato l'assalitore: è un senza fissa dimora croato con precedenti, da giorni gravitava in zona. La vittima aveva nelle tasche il portafoglio: esclusa la pi
C'é solo dolore e sbigottimento per quello che é successo stasera ad Alessandro #Ambrosio, giovane dipendente di Trenitalia ucciso alla stazione di Bologna. Un abbraccio fortissimo a tutti i suoi familiari e i suoi cari che in questo momento affrontano un dolor
