Al via il processo per la morte dell'orsa Amarena uccisa a fucilate nel 2023

Il 19 gennaio ad Avezzano si apre il processo per l'uccisione dell'orsa Amarena, avvenuta nel 2023. Amarena, simbolo del Parco d'Abruzzo, fu trovata morta a colpi di fucile nella notte tra agosto e settembre. L'udienza mira a fare luce sulle circostanze di questo episodio e sui responsabili, nel rispetto delle normative sulla tutela della fauna e della biodiversità.

Il 19 gennaio ad Avezzano si apre il processo per l'uccisione dell'orsa Amarena. L'orsa marsicana, simbolo del Parco d'Abruzzo, venne uccisa a colpi di fucile davanti a un'abitazione nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2023.

Morte Orsa Amarena: lunedì il processo ad Avezzano - Inizierà lunedì 19 gennaio ad Avezzano il processo per la morte dell'orsa Amarena, uccisa a settembre 2024 a San Benedetto dei Marsi ... rete8.it

Processo per l’uccisione di Amarena, Leal subentra come parte civile - Prende ufficialmente il via il procedimento giudiziario per l’uccisione di Amarena, l’orsa bruna marsicana divenuta simbolo della tutela ambientale ... marsicalive.it

Morte dell'orsa Amarena: lunedì la prima udienza del processo contro Andrea Leombruni - facebook.com facebook

