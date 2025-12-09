Allarme bracconaggio nel Reggino | poiana uccisa a fucilate
Nei giorni scorsi un esemplare di poiana (Buteo buteo), uccello rapace stanziale, è stato barbaramente ferito a fucilate nel Reggino. L’animale è stato ritrovato nel territorio di Riace Capo e consegnato alle guardie volontarie di un’associazione di protezione ambientale, ma è deceduto poche ore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
“Rarissimo picchio nero ucciso in Lombardia”. E il WWF lancia l’allarme bracconaggio per la nostra regione
Allarme bracconaggio, muore una poiana: "Ennesimo caso, criminali che si divertono a sparare"
Bracconaggio in crescita, l’allarme arriva dalla Lombardia: “Incentivato dalla politica, la legge del centrodestra aggrava il fenomeno”
Il nuovo allarme del WWF conferma ciò che denunciamo da mesi: il bracconaggio in Lombardia è in crescita e ha raggiunto livelli mai visti. Nelle Prealpi, uno degli hotspot peggiori d’Europa, si continua a sparare a specie protette, rubare pulli dai nidi, trafficare - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria, Poiana uccisa a fucilate: cresce l’allarme per il bracconaggio - Nei giorni scorsi un esemplare di Poiana (Buteo buteo), uccello rapace stanziale, è stato barbaramente ferito a fucilate nel reggino. Scrive strettoweb.com
