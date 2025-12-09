Allarme bracconaggio nel Reggino | poiana uccisa a fucilate

Reggiotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi un esemplare di poiana (Buteo buteo), uccello rapace stanziale, è stato barbaramente ferito a fucilate nel Reggino. L’animale è stato ritrovato nel territorio di Riace Capo e consegnato alle guardie volontarie di un’associazione di protezione ambientale, ma è deceduto poche ore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

“Rarissimo picchio nero ucciso in Lombardia”. E il WWF lancia l’allarme bracconaggio per la nostra regione

Allarme bracconaggio, muore una poiana: "Ennesimo caso, criminali che si divertono a sparare"

Bracconaggio in crescita, l’allarme arriva dalla Lombardia: “Incentivato dalla politica, la legge del centrodestra aggrava il fenomeno”

allarme bracconaggio reggino poianaReggio Calabria, Poiana uccisa a fucilate: cresce l’allarme per il bracconaggio - Nei giorni scorsi un esemplare di Poiana (Buteo buteo), uccello rapace stanziale, è stato barbaramente ferito a fucilate nel reggino. Scrive strettoweb.com