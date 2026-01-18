Aggressione ad agenti della penitenziaria dentro al Don Bosco il sindacato | Basta non abbiamo tutele

La Segreteria del Sinappe Toscana condanna fermamente l’aggressione avvenuta sabato 17 gennaio presso il carcere di Pisa, in cui due agenti della penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto. L’episodio evidenzia ancora una volta le criticità e la mancanza di adeguate tutele per il personale di polizia penitenziaria, sottolineando la necessità di interventi concreti per garantire la sicurezza sul lavoro.

La Segreteria del Sinappe Toscana esprime la più ferma condanna per il grave episodio verificatosi presso la Casa Circondariale di Pisa nella giornata di sabato 17 gennaio, che ha visto due appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria subire una violenta aggressione da parte di un detenuto.

