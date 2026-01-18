Aggredisce quattro sanitari poi rompe un vetro e minaccia di farsi del male | ecco cos' è successo alla Guardia Medica

Nella notte, i medici del servizio di continuità assistenziale del Distretto di Parma sono stati vittime di un episodio di aggressione. L’individuo ha aggredito quattro sanitari, ha rotto un vetro e ha minacciato di farsi del male. Si tratta di un episodio che evidenzia le difficoltà e le tensioni che ancora caratterizzano il contesto dell’assistenza sanitaria.

