Aggredisce quattro sanitari poi rompe un vetro e minaccia di farsi del male | ecco cos' è successo alla Guardia Medica
Nella notte, i medici del servizio di continuità assistenziale del Distretto di Parma sono stati vittime di un episodio di aggressione. L’individuo ha aggredito quattro sanitari, ha rotto un vetro e ha minacciato di farsi del male. Si tratta di un episodio che evidenzia le difficoltà e le tensioni che ancora caratterizzano il contesto dell’assistenza sanitaria.
Una nuova aggressione a professionisti sanitari. Stavolta a subirla sono stati i medici del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) del Distretto di Parma, collocato al padiglione 22 dell’Ospedale Maggiore. L’episodio è avvenuto domenica mattina dopo che un utente ha preteso dai. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Caos alla Guardia Medica del Maggiore, pretende un farmaco. Poi si scaglia contro i sanitari e danneggia i locali
Nella mattinata di domenica 18 gennaio, all’interno della Guardia Medica dell’Ospedale Maggiore di Parma, si è verificato un episodio di disordini. Un paziente ha richiesto un farmaco, ma successivamente si è scagliato contro i sanitari e ha causato danni ai locali. L’intera situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire l’accaduto e garantire la sicurezza.
Leggi anche: Lo minaccia con un coccio di vetro per farsi dare cuffie e sigarette
Nelle immagini un gruppo di una ventina di persone ne aggredisce quattro nel parcheggio di un supermercato su via Tuscolana a Roma. L'episodio denunciato dagli attivisti di destra è avvenuto la sera prima della commemorazione di Acca Larentia, durante l’ - facebook.com facebook
Aggressione con un machete, sassi e un tombino: arrestati quattro giovani x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.