Aggredisce quattro sanitari poi rompe un vetro e minaccia di farsi del male | ecco cos' è successo alla Guardia Medica

Nella notte, i medici del servizio di continuità assistenziale del Distretto di Parma sono stati vittime di un episodio di aggressione. L’individuo ha aggredito quattro sanitari, ha rotto un vetro e ha minacciato di farsi del male. Si tratta di un episodio che evidenzia le difficoltà e le tensioni che ancora caratterizzano il contesto dell’assistenza sanitaria.

Nella mattinata di domenica 18 gennaio, all’interno della Guardia Medica dell’Ospedale Maggiore di Parma, si è verificato un episodio di disordini. Un paziente ha richiesto un farmaco, ma successivamente si è scagliato contro i sanitari e ha causato danni ai locali. L’intera situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire l’accaduto e garantire la sicurezza.

