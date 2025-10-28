Lo minaccia con un coccio di vetro per farsi dare cuffie e sigarette

Gli ha puntato contro un coccio di bottiglia per rapinarlo di un (magrissimo) bottino composto da un paio di cuffie e di un pacchetto di sigarette: è quanto successo lo scorso 25 ottobre in via Roma a Bressanone, ai danni di un cittadino di origini austriache.È stato proprio quest’ultimo ad. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Mentre c’è chi minaccia di bloccare l’Italia con nuovi scioperi a difesa della sanità pubblica, con la Manovra 2026 si raggiunge un nuovo record di risorse destinate al Fondo sanitario nazionale. A questa farsa ideologica non può crederci più nessuno. - facebook.com Vai su Facebook

“Se mi lasci ammazzo te e tua madre”, minacciata con pistola e cocci di vetro, botte e pugni: così Pamela viveva nel terrore - L'ultimo messaggio della 29 enne uccisa con 24 coltellate a Milano: "Ha il doppione delle chiavi, è entrato, chiama la polizia" ... Secondo dire.it

Nepalese minaccia ristoratrice per farsi consegnare alcolici. Arrestato - Un immigrato nepalese è stato arrestato dai carabinieri a Firenze per tentata estorsione, percosse, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Lo riporta iltempo.it

Palermo: minaccia fratello con coltello per farsi consegnare denaro, arrestato - Minaccia di morte con un coltello il fratello per farsi consegnare del denaro, ma viene scoperto ed arrestato. Scrive ilsecoloxix.it