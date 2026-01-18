Nella puntata di questa sera di Affari Tuoi, Ilaria Curcio, proveniente dalla Calabria, ha ottenuto una vincita di 75.000 euro. La sua partita, caratterizzata da momenti di tensione e sorprese, si è conclusa con un risultato positivo, confermando l’interesse per il gioco e la partecipazione di concorrenti da diverse regioni italiane.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda stasera, Ilaria Curcio, concorrente della Calabria, ha conquistato una vincita di 75mila euro al termine di una partita tesa e ricca di colpi di scena. Insegnante di sostegno in una scuola di Cosenza e originaria di Nocera Terinese, la protagonista ha affrontato il gioco con grande determinazione, arrivando al finale dopo aver rifiutato cinque offerte del Dottore. Dopo otto puntate di attesa, Ilaria ha giocato accompagnata dalla sorella Daniela. L’inizio è stato subito in salita, con l’eliminazione di premi importanti come i 100mila e i 10mila euro. A mitigare il colpo è arrivato Gennarino, che le ha garantito una vincita certa di 2mila euro, ma la partita è rimasta a lungo in bilico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Affari Tuoi, colpo da 75mila euro: Ilaria Curcio dalla Calabria trionfa grazie al pacco nero

Affari Tuoi, la puntata del 18 gennaio: Ilaria dalla Calabria vince 75mila euro grazie al pacco nero

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 18 gennaio, Ilaria dalla Calabria ha vinto 75.000 euro, riuscendo a indovinare il contenuto del pacco nero durante la finale. La sua scelta ha determinato il risultato della puntata, offrendo un risultato importante e inatteso. Questa puntata ha ancora una volta messo in evidenza la suspense e l'interesse che caratterizzano il programma.

Bluette ad Affari Tuoi con il papà veggente: aveva indovinato al primo colpo il pacco da 300mila euro

In un episodio di Affari Tuoi, Bluette si presenta con il supporto del padre veggente, che aveva già indovinato al primo colpo il pacco da 300mila euro. Nonostante le sue “profezie”, Bluette si ferma a 100mila euro, lasciando tutti a chiedersi cosa avrebbe potuto ottenere se avesse scelto diversamente. Un mix di emozioni, intuizioni e colpi di scena in una delle puntate più avvincenti della stagione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Affari Tuoi, colpo da 75mila euro: Ilaria Curcio dalla Calabria trionfa grazie al pacco nero - Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda stasera, Ilaria Curcio, concorrente della Calabria , ha conquistato una vincita di 75mila euro al termine di una ... gazzettadelsud.it