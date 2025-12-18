Bluette ad Affari Tuoi con il papà veggente | aveva indovinato al primo colpo il pacco da 300mila euro

In un episodio di Affari Tuoi, Bluette si presenta con il supporto del padre veggente, che aveva già indovinato al primo colpo il pacco da 300mila euro. Nonostante le sue “profezie”, Bluette si ferma a 100mila euro, lasciando tutti a chiedersi cosa avrebbe potuto ottenere se avesse scelto diversamente. Un mix di emozioni, intuizioni e colpi di scena in una delle puntate più avvincenti della stagione.

Chi è Stefano, papà di Bluette delle Marche ad Affari tuoi - Nella puntata di Affari tuoi in onda giovedì 18 dicembre, i riflettori si accendono su un ospite speciale: Stefano, il papà di Bluette, che scende in campo per sostenere la figlia in rappresentanza ... tag24.it

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 18 dicembre 2025 - Settantasettesima puntata di questa edizione che vede come padrone di casa Stefano De Martino. tag24.it

